Po liposukci, která výrazně nepomohla, vsadila na cvičení: Takhle štíhlá pěvkyně Andrea Kalivodová ještě nebyla

"Cvičím. Začala jsem v létě a cvičím pravidelně každé ráno. Je to jen deset minut, cviky mi naordinoval manžel, a když se to dělá pravidelně, opravdu to funguje. Ale myslím, že ten dojem dělají i šaty, které jsem oblékla. Tatiana umí ty linie krásně propojit, takže i šaty ubraly nějaká kila," míní Andrea.

"Řekněme si upřímně, že ty plastiky jsou jen taková berlička. Ale pokud člověk nedodržuje tu správnou životosprávu, nevěnuje se tomu, nedělá to poctivě a pořádně, tak ten špek rychle naroste zase znovu. To vám řekne spousta žen, které to absolvovaly, že se o to člověk, aby v šestačtyřiceti dobře vypadal, musí porvat," uzavřela. ■