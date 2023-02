Na plese dcera exministra odhalila celá prsa: Co na skandální model její otec řekl?

Karolína Ludvíková před týdnem šokovala odhalenými prsy Super.cz

Nás ovšem zajímalo, co okolí, zejména pak tatínek, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel motolské nemocnice, říkal na to, jaký skandál v médiích minulý týden Karolína vzbudila. "Reakce byly víceméně kladné a smířlivé, rodiče byli samozřejmě trochu v rozpacích, ale ve výsledku uznali, že mi to slušelo, a žádné velké haló se nekonalo," řekla Super.cz Karolína.

Ostatně je dospělá žena, tak se stejně nemusí kárajícím názorům tatínka podřizovat. "Ale nepokáral mě. Všichni byli za jedno, že na zahraničních akcích se tohle nosí běžně, a ostudu jsem neudělala," dodala brunetka.

Na Český ples ovšem zvolila mnohem decetnější model luxusní značky Fendi včetně doplňků. "Chtěla jsem něco módního, nadčasového a jednoduchého, proto jsem sáhla po této ikonické značce. Chtěla jsem vynést fashion a být trochu jiná," vysvětlila. ■