V nahotě překonala i sama sebe: Hanka Kynychová na Českém plese v blyštivém dresu se záclonou a s obřím dekoltem

Hanka Kynychová odhalila na Českém plese skoro celé tělo Super.cz

Na šatech tentokrát Hanka spolupracovala poprvé s návrhářkou Martinou Pipkovou Loudovou, předchozího návrháře Radka Fišera využila aspoň jako stylistu. Oba s ní jako se svým dílem také zapózovali u fotostěny.

Se svými modely Hanka vždy souzní, ať si říká kdokoli cokoli. "V tělocvičně je nám vždycky vedro, tak oblečení odkládáme. A když něco malinko odložím na plese, ani mi nepřijde, že jsem moc nahá. V dresu jsem pořád, dokonce jsem v něm závodila, takže je mi v něm dobře. Samozřejmě, když bude ještě přibývat věk a bude mi třeba osmdesát, tak možná ten dresíček ošetřím nějakými gaťkami. Zatím se mi ale pořád daří držet tělo pod kontrolou," řekla Super.cz Hanka.

Na to, že na její model rozhodně přijdou hejty, je Hanka připravená. "Obvykle chvilku počkám, než si to přečtu. Ale ve výsledku si z toho nic nedělám. Kdo se z toho chce potěšit, tomu to udělá radost. A komu to vadí, ať mě nesleduje," uzavřela. ■