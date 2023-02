Dara Rolins už zase provokuje! Fanouškům ukázala břišáky a vnady v bikinách. Objevila se ovšem i kritika

Dara Rolins Foto: Se souhlasem Dary Rolins

„Až do konce měsíce se nic nezmění a tak vás budu ještě párkrát provokovat tím dokonalým počasím, které tady máme. Posílám slunečný pozdrav z Emirátů,“ napsala Dara ke čtyřem fotografiím, foceným z různých úhlů a v různých pózách.

Zpěvačka ví, jak své obdivovatele co nejvíce nažhavit. Z dovolené už sdílela fotku svého zadečku, teď se ukázala zepředu. V plavkách vynikla nejen její opálená pleť, v bikinách také vnady a břišáky jako z magazínu.

Jediným kamenem úrazu se staly vytahané kraťasy, které vypadaly spíše na to, že si je půjčila od svého partnera. Některým fanouškům se nelíbilo to, že ukazovaly až moc. „Figura perfektní, nic proti Daře, ale nemůžu si pomoct, tahle fotka mě nějak odpuzuje,“ napsal jeden fanoušek. „Daro, počasí, background, Vaše tělo - vše perfektní. Ale to oblečení - je Vám skoro vidět až do krku, za mě palec dolu,“ napsala jiná Dařina sledující.

Samozřejmě ale nechyběly ani takové komentáře, ve kterých lidé zpěvačku vynášejí do nebe a závidí jí její bezchybnou postavu. Ta ale není zadarmo a je více než pravděpodobné, že si Dara dává do těla i během dovolené. ■