Eva Decastelo tentokrát dekolt předvedla jako modelka: Byla jsem o 20 let mladším holkám do pasu, smála se

Eva Decastelo předváděla jako modelka. Michaela Feuereislová

Návrhář Miroslav Michal Knot Evě svěřil samozřejmě model s výrazným dekoltem. "V zákulisí to bylo vtipné, jak tam ta naše stará garda, Vendula, Alena Antalová a já, seděla mezi těmi dvacetiletými holčičkami. Já jim do toho většině byla do pasu," smála se.

"Přemýšlela jsem taky nad tím, že kdysi jsem v backstagi s modelkami měla takové sesterské vztahy, a teď bych jim mohla dělat maminku. Ale vlastně je to fajn. Je mi takhle hezky. A jsem vděčná, že mě na to molo pustí i bez toho, že bych to moderovala," dodala. A jak to Evě na gala k 60. výročí veletrhů Kabo a Styl seklo, se podívejte v naší fotogalerii. ■