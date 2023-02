Sociální sítě jsou fake: Modelka Tereza Fajksová ukazuje realitu, nemocné děti i prsa, o která přišla kojením

Tereza Fajksová ukazuje na sociálních sítích nepřikrášlenou realitu. Super.cz

S Terezou jsme se potkali, když se po delší době objevila na přehlídkovém mole. "Předvádím tak jednou do roka, i když bych samozřejmě mohla předstírat, že mě sice nevidíte tady, ale na přehlídkách v Miláně jsem jako doma. Ne. Prostě jsem doma s malými dětmi. Holčička chodí do školky a každá máma ví, že je teď období respiračních nemocí, takže jsme pořád zavření doma. Plánovali jsme, že pojedeme aspoň na hory, ale zase to nevyšlo," řekla Super.cz.

"Já už radši nic neplánuju, snad ani vyjít před dům. Vždycky tím přivolám něco negativního," krčila rameny Tereza a my jsme podotkli, že oproti jiným modelkám, které se prezentují na sociálních sítích, vede v podstatě dost tragický život.

"Já tam dávám realitu a devětadevadesát procent maminek mi píše, že to mají stejně. To je prostě fejk těch sociálních sítí. Všichni tam dávají, jak jsou šťastní, všechno je skvělé a sluníčkové, ale tak to není," míní Tereza, která si ale rozhodně na roli matky nestěžuje.

Fajksovou loni v květnu partner a otec jejích dvou dětí Luboš Gregor konečně po 16 letech vztahu požádal v Římě o ruku. Skoro jsme se báli zeptat se jí, zda plánuje aspoň svatbu. "Už to bude za chvíli rok a někdo partnerovi řekl, že když do roka a do dne nebude svatba, musí koupit nový prstýnek. Na to konto řekl, ať okamžitě vyberu místo a čas, a že se vezmeme. Tak za mě by to byly Seychely za týden," vtipkovala Tereza.

"Tedy vlastně ne, nemůžeme, protože jsme s dětmi nemocní. Tak možná tak za patnáct let to vyjde, aby to nebylo tak narychlo. Možná půjdou vnučky za družičky. Já říkala, že bych šla ráda v krásných svatebních šatech a měla prsa tam, kde by měla být. Ale to jsem řekla před kojením. Teď už žádná prsa nemám. Tak je vlastně jedno, kdy se vezmeme," rezignovaně uzavřela. ■