Vendula Pizingerová slaví 51. narozeniny: Na módní přehlídce předvedla v modelu s obojkem jak z SM salonu svá tetování

Dnes má Vendula Pizingerová (51) narozeniny. V jejich předvečer ještě vyrazila do Brna, kde předváděla na módní přehlídce. "Trávila jsem půl večera s dvacetiletýma holkama v šatně. Fakt super," smála se ředitelka nadace Kapka naděje.

Na molo oblékla odvážný model návrháře Miroslava Michala Knota, který odhaloval její bujný dekolt, jen tenký obojek trochu v SM stylu ji prý trochu škrtil. "Nebyla to moje první přehlídka, předváděla jsem mockrát a dneska jsem si řekla, že je mi to nějak jedno, v čem půjdu. Čím je člověk starší, tím míň to řeší," krčila rameny.

Overal odhalil i její četná tetování. "Je fakt, že většinou je nemám vidět. Je jich šest nebo sedm a ještě jsem neskončila. Teď Pepíček namaloval dinosaura, tak si ho chci nechat vytetovat. A chceme ještě jedno partnerské s manželem, jedno už máme, nápis "proti všem" - já v latině, on anglicky," prozradila s tím, že neuvažuje o tom, že by se některého tetování na těle chtěla zbavit.

Zajímalo nás, proč vlastně na přehlídce v rámci Gala k 60. výročí veletrhů Kabo a Styl předváděla a jela kvůli tomu na otočku do Brna. Zda to mělo například nějakou spojitost s její nadací Kapka naděje. Ale prý ne. "Prostě se mi chtělo," smála se. ■