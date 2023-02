Alena Antalová s dospívajícími dcerami na módním molu: Podívejte se, jaké z nich vyrostly kočky!

Alena Antalová a její dcery se představily jako modelky Super.cz

Všechny tři předvedly modely od návrháře Miroslava Michala Knota v rámci Gala uspořádaného na oslavu 60. výročí veletrhů Styl a Kabo. "Řekla jsem si, že jim to dopřeju a na chvilku otevřeme a pak zase zavřeme dveře do modelingu," svěřila Antalová. "Měla jsem na to nějaký názor, který jsem změnila, nebylo to nepříjemné, i když bych se v tom nadále asi nechtěla pohybovat," mínila její nejstarší dcera Alena. "Bylo úžasné to zažít, jsem za to hrozně vděčná," dodala její mladší sestra Elena.

Obě mladé dámy studují v Brně gymnázium s divadelním oborem, které si Alena Antalová pro své dcery nemůže vynachválit. "Je fajn, že mají všeobecné vzdělání. Já studovala v Bratislavě konzervatoř a jsem v některých předmětech trochu analfabet. Kdyby se rozhodly, že nechtějí dělat divadlo, mohou studovat jinou vysokou školu. Chci, aby byly hlavně šťastné," vysvětlila.

S maminkou už se dcery potkávají na prknech, která znamenají svět. "V Mary Poppins jsme hrály všechny tři. S Eli jsme se alternovaly v roli Jane, maminka hrála hlavní roli. A teď jsme všechny tři v muzikálu Matylda, kde je i naše Maruška," vypočítala Alena mladší. Elena si asi v deseti letech zahrála i ve filmu. A kde kromě divadla budeme moci vidět jejich maminku, se dozvíte v našem videu. ■