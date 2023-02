Lidé nechápou, proč musí Gabriela Lašková odejít z televize. Vyjádření Primy i dojemná vyznání kolegů

Gabriela Lašková Michaela Feuereislová

„Respektuju rozhodnutí ze strany Primy a CNN Prima News a děkuji za nabídku setrvat na jedné palubě. Rozhodla jsem se ji však odmítnout a tedy zcela odejít,“ napsala Gabriela na svou sociální síť.

K odchodu moderátorky se vyjádřila i televize Prima. „Je nám skutečně líto, že Gabriela Lašková nepřijala naši nabídku na jinou moderátorskou pozici na CNN Prima NEWS a Primě. Gábině moc děkujeme za všechny roky, které s námi na Primě strávila, za velkou profesionalitu a obětavou práci. Přejeme jí mnoho štěstí v další kariéře a hlavně v životě.“

Lidé napříč internetem ale nechápou, proč z televize musí odejít zrovna profesionálka, která neměla nikdy žádný problém. „Milá Gabrielo, mohu jen konstatovat, že je mi to líto. Byla jste vynikající, elegantní a profesionální. Budete chybět,“ ozval se například jeden nespokojený hlas. „Velká ztráta pro Primu i pro nás diváky. Přeji Vám jen to dobré jak v profesním, tak v osobním životě,“ přidává se jiný. „Gabrielo, jste skvělá moderátorka a popravdě kroky Primy vůbec nechápu. Působíte profesionálně, ale zároveň lidsky. Je to pro Primu velká ztráta,“ přidává se další.

A jiní zacházejí ještě dál a dávají ostatním za vinu Gabrielin odchod. „Perkausová svým entree oddělá hned dvě kolegyně? Tak to chceš,“ napsala jedna z komentujících. Na takový komentář ale Gabriela Lašková ihned reagovala. „Prosím, Eva za nic nemůže, ani Soňa. Jsou rozhodnutí, která dělají jiní. A taková rozhodnutí se rozhodně dají respektovat, ale musí být podána s úctou k druhému. Život jde dál, najdu novou cestu. Jsou přeci důležitější věci,“ napsala s noblesou sobě vlastní.

V komentářích se ale objevují i vzkazy od kolegů. Své kolegyni popřáli hodně štěstí Petr Suchoň, Soňa Porupková i Roman Šebrle (48).

„Gabčo, bylo mi ctí a národním svátkem s tebou nejen pracovat, ale i trávit čas. Nikdy nezapomenu na legraci na Palmovce, nebo výjezdy s kamionem Hlavních zpráv po městech. Je mi líto, že končíš a ať už budou tvé kroky směřovat kamkoliv, přeji ti jen to nejlepší.“

Sama Gabriela na konci svého vyjádření uvedla, že je čas otevřít dveře novým možnostem. O jejím dalším působení vás samozřejmě budeme informovat. ■