Před 100 lety se narodil legendární Strýček Jedlička (†70). Milovník luxusu a tenisu zemřel na kurtu

Nikdo neuměl vyluzovat takové zvířecí zvuky. Foto: archiv, Česká televize

Letos si připomeneme ještě jedno výročí umělce, jemuž se neříkalo jinak než Strýček Jedlička. Uplyne 30 let od jeho úmrtí. Milovník tenisu podlehl náhle 28. srpna 1993 infarktu uprostřed zápasu při turnaji známých osobností v Houšťce u Staré Boleslavi.

Slavný imitátor, kterého dobře živila vystoupení pro děti, byl známý tím, že jezdil na tu dobu luxusním vozem žlutým Mercedesem 300 D. Také se uměl náležitě vyfiknout na kurt. Jeho spoluhráči vzpomínali, že vždy přišel stylově oblečený, s tou nejdražší raketou, jako by šel hrát Wimbledon.

„Byla s ním sranda, dělal takové různé fóry. Třeba si dával pod kalhoty prdítko, a když vydalo zvuk, tak šel a otevřel okno,“ vyprávěl Super.cz se smíchem Luděk Sobota (79). Hráli spolu tenis na Letné a Jedlička každou chvíli pronesl tyč.

„A já na něj, co to meleš, ty vole, to není fotbal! On mi řekl: jsou tu parchanti a před nimi si nemůžu nadávat: ty ču*áku.“ Sobota se na zápasy s ním těšil nejen kvůli tomu, že ho většinou porazil, ale protože uměl dělat legraci. „Byl po operaci střev a před utkáním mi ukazoval jizvy, abych věděl, proč hraje blbě.“

Na kurtu imitátora zažil i Jan Rosák (75). „Hrával náruživě, ale moc to neuměl,“ poznamenal s lehkým úsměvem. „Pamatuju si, že jsem mu říkal: ty nemáš forhend, ale jenom takovej forhíndek. Bylo to srandovní. Jemu se to líbilo, takže hrával forhíndek,“ zavzpomínal pro Super.cz.

Občas spolu jezdili po republice na zájezdy s populárním Videostopem. „Cestou a vlastně všude pořád vydával ty zvířecí zvuky,“ řekl nám moderátor, který právě rehabilituje v zařízení po lednovém zákroku souvisejícím s vyhřezlou meziobratlovou ploténkou v bederní páteři.

Na den, kdy vyluzovač zvuků zničehonic zemřel, nikdy nemohl zapomenout zpěvák Karel Štědrý (†80). Jedlička přišel na turnaj ve výborné náladě, pořád na něj štěkal a všelijak frkal. Právě měli spolu rozehraný zápas, když na kurtu najednou padl jako podťatý. Na místě zemřel. Na jeho počest zpěvák založil Memoriál Strýčka Jedličky. Turnaj bude mít letos 25. výročí. ■