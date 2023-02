Po Soukalové dala na Primě výpověď i hvězda Hlavních zpráv Gabriela Lašková!

Gabriela Lašková se rovněž rozhodla pro odchod z televize Prima. Foto: CNN Prima News

Televize Prima zažívá zřejmě jeden z nejbouřlivějších dnů své existence. Po oznámení definitivního odchodu Gabriely Soukalové (33) z řad jejích zaměstnanců se pro stejný krok rozhodla i Gabriela Lašková (33), která si za devět let působení na této stanici získala přízeň milionů diváků. O svém rozhodnutí informovala Lašková prostřednictvím Instagramu.

„Omlouvám se, že se k celé situaci vyjadřuji až dnes, avšak sama jsem s ní byla vyrozuměna před pár dny a potřebovala jsem alespoň nějaký čas se se situací vyrovnat. Potvrzuji, že na pozici moderátorky Hlavních zpráv končím," sdělila v úvodu svého prohlášení Gabriela, která moderovala Hlavní zprávy, ale televize se jí rozhodla nahradit Evou Hecko Perkausovou, která se na tuto pozici vrací.

„Respektuju rozhodnutí ze strany Primy a CNN Prima News a děkuji za nabídku setrvat na jedné palubě. Rozhodla jsem se ji však odmítnout a tedy zcela odejít,“ vyjádřila se Lašková k nabídce moderovat Showtime.

Jeho tváří byla přitom dosud právě Gabriela Soukalová, která se měla o škatulatech na Primě dozvědět prostřednictvím médií. To ji nejspíš popudilo natolik, že z pořadu raději odešla sama. Matěj Štýs z PR oddělení televize se přitom následně vyjádřil, že tým Showtimu se Soukalovou nadále počítal a její rozhodnutí televizi mrzí.

Lašková v prohlášení pokračovala slovy: „Děkuji televizi Prima za úžasných devět let, kdy jsem mohla být nejen součástí zpravodajství, ale také týmu báječných lidí. Na časy na Palmovce budu vždycky vzpomínat, byla to nejkrásnější léta. Zažila jsem věci, o kterých se mi nesnilo, poznala jsem práci, kterou jsem si zamilovala a dělala vždy vše proto, abych ji dělala nejlíp, jak jsem mohla. Stejně tak jsem dělala vždy vše proto, abych televizi dobře reprezentovala. Seznámila jsem se s tolika úžasnými lidmi, které si ponesu v srdci navždycky. Není lehké se rozloučit, po necelé dekádě to ze dne na den bolí, ale mosty nepálím. Vždy budu vděčná za vše, kam jsem se díky svému působení na Primě mohla posunout,“ a poděkovala všem za podporu. ■