Dobrý den, všechno ven. Bývalka Kanyeho Westa napěchovala svůj dekolt na maximum a ukázala téměř celá ňadra

Julia Fox Profimedia.cz

Bývalá přítelkyně Kanyeho Westa, americká herečka a modelka má v poslední době jediný cíl, a to zaujmout za každou cenu. A to se jí daří. A to nejen tím, že si nehlídá svá ústa a nedávno například v jednom pořadu prozradila, jak velké je rapperovo mužství, ale také svými extravagantními modely.

Na jednu z přehlídek newyorského týdne módy dorazila Julia Fox v botách s vysokými a mohutnými podpatky a v růžových šatech, které měly v přední části ozdobu v podobě bílého plyšového psa. Minimálně stejnou pozornost si ale vysloužila i vrchní část šatů. Korzetová část byla herečce očividně malá a její vnady tak vcelku neesteticky přetékaly přes jeho látku na všechny strany.

Julia Fox se v modelu jistě nemohla ani cítit příliš pohodlně, hlavní pro ni ovšem nejspíš bylo, že se opět stala centrem pozornosti. ■