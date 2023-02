Gabriela Soukalová odchází z Primy. Televize je překvapena, vyhodit ji prý nechtěli

Gabriela Soukalová dala výpověď na Primě. Foto: CNN Prima News

Ve čtvrtek přišla televize Prima s informací, že se vrací do Hlavních zpráv Eva Hecko Perkausová (28), a to na pozici Gabriely Laškové (33), která měla dostat nabídku moderovat Showtime.

Tváří Showtimu je také Gabriela Soukalová (33), jež se rozhodla sama dát výpověď právě z toho důvodu, že se měla dozvědět, že ji nahradí Lašková.

„Včera jsem se dočetla v médiích, že odcházím z televize Prima. Nechci tady rozebírat, že si myslím, že by bylo slušné, abych se to od svých nadřízených dozvěděla jako první. To, co vám chci ale sdělit, je fakt, že moje setrvání na televizi Prima je aktuálně závislé na rozhodnutí mojí kolegyně Gabči Laškové, zda bude chtít z Hlavních zpráv přejít na místo moderátorky pořadu Showtime. V návaznosti na vzniklou situaci, ve které se necítím úplně komfortně, jsem se rozhodla, že první krok udělám já a odejdu,“ informovala na svém Instagramu.

Samotná televize se slovy Gabriely Soukalové nesouhlasí. Prý s jejím odchodem nepočítali. „Informace na profilu Gabriely Soukalové nás velmi překvapily. Tým Showtimu s Gabrielou jakožto moderátorkou i nadále počítal. Její rozhodnutí nás velmi mrzí, ale respektujeme ho,“ informova Super.cz Matěj Štýs z PR oddělení Primy.

Soukalová odchodem z televize nijak strádat nebude. Chce se věnovat své nadaci a brzy svým fanouškům plánuje představit nový projekt, na kterém už rok pracuje. ■