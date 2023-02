Gabriela Soukalová dala výpověď na Primě. Podivná slova o nadřízených

Gabriela Soukalová končí v pořadu Showtime. FTV Prima

Zdá se, že v prostředí televize Prima panuje jeden velký zmatek. Ve čtvrtek přišla televize s informací, že se vrací do Hlavních zpráv Eva Hecko Perkausová (28), a to na pozici Gabriely Laškové (33), která měla dostat nabídku moderovat Showtime.

Jenže tam je aktuálně tváří i Gabriela Soukalová (33), jež se podle zdrojů webu Expres.cz dozvěděla, že by na Showtimu měla skončit. Informace ji natolik popudila, že první krok udělala ona sama a z pořadu odešla.

„Včera jsem se dočetla v médiích, že odcházím z televize Prima. Nechci tady rozebírat, že si myslím, že by bylo slušné, abych se to od svých nadřízených dozvěděla jako první. To, co vám chci ale sdělit, je fakt, že moje setrvání na televizi Prima je aktuálně závislé na rozhodnutí mojí kolegyně Gabči Laškové, zda bude chtít z Hlavních zpráv přejít na místo moderátorky pořadu Showtime,“ uvedla Gabriela na svém Instagramu se slovy, že ji celá situace, která se jí přirozeně dotkla, nakonec pomohla v rozhodnutí, jakým směrem by se chtěla do budoucna vydat.

"V návaznosti na vzniklou situaci, ve které se necítím úplně komfortně, jsem se rozhodla, že první krok udělám já a odejdu. Už před nějakou dobou jsem se dostala na jakousi pomyslnou životní křižovatku a přemýšlela, kterým směrem bych do budoucna chtěla jít. Situace, která nastala, moje rozhodnutí jen urychlila,“ vysvětlila.

Samotná televize je prý vyjádřením Gabriely překvapena. Prima Super.cz informovala o tom, že prý se Soukalovou v Showtimu nadále počítali. "Její rozhodnutí nás velmi mrzí, ale respektujeme ho."

Soukalová závěrem poděkovala svým příznivcům, ale i za pracovní příležitost na televizi Prima, která pro ni byla velkou školou. Také prozradila, že by se do budoucna chtěla více věnovat svému nadačnímu fondu, který pomáhá lidem s hendikepem a poruchami příjmu potravy. „Zároveň už se těším, že vám budu moct brzy představit projekt, na kterém už více než rok s týmem pracujeme,“ uzavřela. ■