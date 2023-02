Neuvěříte, jak dnes vypadají! Poznáváte kapelu, která na přelomu milénia bořila žebříčky jedním hitem za druhým?

Vybavíte si jednu z nejhranějších kapel konce 90. let? Profimedia.cz

Na vrcholu slávy byli koncem 90. let a začátkem nového tisíciletí, ale jejich hity zní z rádií dodnes. Tato kultovní čtyřčlenná kapela z Nizozemska sice stále vystupuje, ale mnozí už by je zřejmě ani nepoznali. Když vám ale připomeneme jen některé z jejich hitů jako Boom, Boom, Boom, Boom!, We Like to Party či We’re Going to Ibiza, určitě už se mnohým z mládí vybaví skupina Vengaboys!