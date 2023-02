Takhle ji každé ráno vídá její muž. Zoufalá manželka Eva Longoria si vyrazila na nákup zcela bez make-upu

Eva Longoria Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Před kamerou a na společenských akcích je vždy perfektně upravená. Teď si ale Eva Longoria (47) vyrazila bez sebemenších zásahů líčidel a zrovna ji zastihli paparazzi fotografové. Pár let před padesátkou vypadá jako holčička.

Když se hvězdy předvádějí na červených kobercích nebo na sociálních sítích, málokdo si dokáže představit, jak vypadají ve skutečnosti. Mnohahodinové práce vizážistů a filtry většinou z celebrit udělají tak trochu jiného člověka. Eva Longoria ovšem není z dam, které by bez make-upu nevyšly ani „s košem.“

Většinou má na očích alespoň tmavé sluneční brýle, teď se ale herečka rozhodla vyrazit si na nákupy do Beverly Hills zcela „nahoře bez“, tedy jak bez líčení, tak i bez brýlí. Na sebe oblékla bílý outfit, nakoupila si v obchodě, cestou si dala kávičku a měla velmi dobrou náladu. Tedy až do chvíle, kdy si všimla, že na ni míří objektiv paparazzi fotografa. Eva se ale nemusí bát. I bez make-upu vypadá ve svých sedmačtyřiceti letech dobře a absence líčení jí navíc opticky i pár let ubrala.

Herečka v současné době prožívá šťastné životní období. Nejenže si v soukromí užívá spokojený život po boku Josého Bastóna a vychovává s ním čtyřletého synka Santiaga, ale také se připravuje na premiéru svého režijního debutu, filmu Flamin' Hot. ■