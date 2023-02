První nepolitický rozhovor od prezidentských voleb. Petr Pavel prozradil, co mu zakázala jeho manželka

Budoucí prezident Petr Pavel se rozpovídalo tom, co mu jeho žena zakázala. FTV Prima

„Mně by vůbec nenapadlo, že to bude téma, které bude lidi zajímat. Ale když jsem slyšel těch ohlasů a různých volání na sociálních sítích… Když jsem tam četl vzkazy od některých dam, moje žena se k tomu celkem nepřekvapivě postavila velmi kategoricky, a tak jsem řekl: Máš pravdu, žádné známky nebudou…“ svěřil se generál Petr Pavel v show 7 pádů Honzy Dědka.

Ženou ovlivněný postoj vůči vlastním poštovním známkám přehodnotil na základě jedné zprávy. „Dostala mě jedna SMS, kterou jsem dostal. Jak pípla, žena to zkontrolovala, zjistila, že je to bezpečné, že je od chlapa. Říkala: Píše ti nějaký Bartoš. Zjistil jsem, že to je Ivan Bartoš. Napsal mi, že to nemůžu udělat sběratelům známek a že se za ně přimlouvá. Říkal jsem si, že dredům se nedá odolat, takže známky asi budou,“ dodal se smíchem náš budoucí prezident.

A tak aby byla spokojená jeho žena i ostatní lidé, Petr Pavel zamýšlí, že by jeho poštovní známky mohly vypadat úplně jinak, než protokol žádá. Mohly by být více cool. „Napadly mě dvě varianty – jedna na motorce v přilbě, ta se mi hodně líbí. Nebo krátce po odrazu při bungee jumpingu, jak je člověk v poloze vlaštovka. Ta se mi taky líbí, pravda, není úplně poznat, že jsem to já,“ uvažoval v rozhovoru prezident Petr Pavel. ■