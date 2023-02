Moderátorskou premiérou prošel s odřenýma ušima: Policista z Devadesátek Kryštof Bartoš vyhlásil nominace na ceny Anděl

Kryštof Bartoš vyhlásil nominace na ceny Anděl, byla to jeho moderátorská premiéra Super.cz

"Úplně poprvé to nebylo, už jsem jednou moderoval. Ale před čtrnácti lety v Brně na maturitním plese svého gymnázia, takže to bylo jako poprvé. Takže tréma byla opravdu velká. Doufám, že to nejhorší jsem si odbyl dneska a za ty dva měsíce budu připravenější," upřesnil pro Super.cz Bartoš. Ten s organizátory cen spolupracoval už loni, na jaké bázi, specifikoval v našem videu.

Pokud jde o jeho vztah k hudbě, sám si roli muzikanta vyzkoušel v raném mládí, když založil s kamarády kapelu, kde zpíval a psal také texty. "Neumím hrát na žádný hudební nástroj, moje pokusy naučit se na baskytaru nebo elektrickou kytaru skončily neúspěchem, snad bych zvládl jen flétnu ze základky," přiznal.

A kdo bude o titul nejlepších muzikantů bojovat v hlavních kategorích? Ze zpěvaček je to Lenny (29), Radůza a Pam Rabbit, která byla druhá v nominacích na účast v Eurovizi a nedávno jsme s ní přinesli rozhovor. Ta se objevila i v nominaci na Objev roku spolu s Rozálií Havelkovou a zpěvákem Calinem. Mezi zpěváky bodují Dan Bárta (53), 7x3 a Miro Žbirka (✝69). Jméno zesnulého zpěváka zaznělo hned ve čtyřech kategoriích. Kapelou roku se může stát Prago Union, Vltava a Vypsaná fixa. ■