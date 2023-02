Síťované punčocháče a sexy body: Moderátorka z Primy se při focení nečekaně odvázala

Lenka Špillarová Foto: Monika Navrátilová

Focení s Monikou Navrátilovou se prý nejdřív trochu bála. "Mám totiž jen jeden úsměv, takže vždycky vypadám všude stejně. A taky, že to bude focení na celý den. Vsadila jsem ale na tým žen, takže to šlo rychle, za tři hodiny bylo hotovo," svěřila.

"Poprvé jsem měla svoje velké focení, když jsem slavila plnoletost, a podruhé teď, tedy o osmnáct let později. Možná z toho udělám tradici. Mezitím jsem samozřejmě fotila promo fotky v rámci práce, k různým projektům, šaty pro návrhářky a podobně," upřesnila.

A co ta odvážná fotka? Tak Lenku opravdu diváci neznají. "Je fakt, že ve studiu mám vždy šaty, které musí splňovat nějaký kodex. Tohle je moje body, které nosím v kombinaci se širokými kalhotami normálně na večírky. Na fotku jsme zvolili silonky, aby to bylo víc fotogenické. Za mě je to akorát," řekla Super.cz. ■