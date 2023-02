Rockerka ze SuperStar dorazila na akci bez kabelky. Věci měla uložené ve svém velkém výstřihu

Leona Šenková je holka krev a mlíko. Michaela Feuereislová

Mít velké poprsí může mít mnoho výhod. Třeba tu, že do výstřihu můžete dát pohodlně různé propriety, a tak kabelku můžete nechat doma. Své o tom ví rockerka ze SuperStar roku 2009 Leona Šenková (29). „My ženský, když u sebe nemáme kabelku, tak to můžeme všechno schovat takhle do toho poprsí. Takže přátelé, mám tam telefon, zapalovač, cigarety a nikdy mně to nepropadlo a vždycky mi to tam zůstalo,“ smála se zpěvačka během rozhovoru pro Super.cz.