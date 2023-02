I vítězka Love Islandu dostala nabídku bojovat v Survivoru: Proč se nakonec rozhodlo pro Martina?

Laura promluvila o účinkování Martina v Survivoru, ale také prozradila, proč ona nakonec zůstala doma. Foto: Super.cz/TV Nova a se souhlasem Laury Chrebetové

Nabídku do Survivoru navíc dostal nejen on, ale také jeho krásná partnerka Laura Chrebetová, která nám prozradila, proč se nakonec rozhodlo pro Martina.

„Dostali jsme nabídku oba a museli jsme si vybrat. Byli jsme v situaci, kdy jsme dokončovali náš dům, a někdo z nás musel zůstat doma. Nakonec padlo rozhodnutí, že půjde on. Tehdy jsme bydleli u mých rodičů na Slovensku a byla by hloupost tam Martina nechávat, zatímco já bych byla v Survivoru. Každopádně, kdyby byla do budoucna možnost to vyzkoušet, tak bych šla, velmi mě tyhle věci lákají,“ svěřila se Laura pro Super.cz s tím, že je to poprvé od Love Islandu, kdy jsou partneři tak dlouho bez sebe.

„Je to naše první odloučení, navíc s tím, že nemáme žádný kontakt. Postavila jsem se k tomu tak, že je to, jak to je a nic s tím neudělám. Samozřejmě je to pro mě těžké a pro něj ještě víc, ale držím mu palce, ať to tam zvládne, a hlavně se mu nic nestane,“ řekla.

Vítězství v reality show Love Island si Laura s Martinem dle diváků zasloužili nejvíce. Byli totiž jediným párem, který si na nic nehrál a jejich pouto bylo skutečné. Což ostatně prokázali i v reálném světě, kde si budují svůj vysněný dům, ale také se zasnoubili.

Stejně jako v Love Islandu, ani v Survivoru nebude Martin dle své snoubenky nijak zvlášť intrikovat.

„Taktiku podle mě nemá, nebo mi alespoň o žádné neříkal. Myslím si, že se spíš bude snažit hrát čistou hru, s tím, že nebude intrikovat a lhát. Naopak dá na nějaké kamarádství a bude v alianci s tím, s kým si rozumí,“ dodala i se slovy, co by mohla být jeho slabina.

"Nějaký strach z hmyzu a jiné havěti podle mě nehrozí. Myslím si, že by jeho největší slabinou mohla být psychika. Je emoční člověk a tím, že jsme na sebe navázaní, tak to pro něj bude těžší. Vyrovnat se s tím, že třeba nemůžeme být spolu,“ prozradila Laura. ■