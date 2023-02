Veronika Arichteva šla do plavek: Na pláži předvedla své bříško a promluvila o těhotenství

Veronika Arichteva Foto: Archiv Veroniky Arichtevy

S manželem zabalila kufry a vyrazila do tepla. Herečka Veronika Arichteva (36) si aktuálně užívá v Dominikánské republice, kam se vypravila poprvé v životě.

Svůj pobyt, na který vyrazila samozřejmě se synem Lukou a manželem Biserem Arichtevem, svědomitě dokumentuje.

Z pláže tak mimo jiné poslala také fotku v plavkách, na které předvedla své bříško. „S břichem na trh. Na instáč. Na dovolenou. Je se mnou už dva a půl roku všude. Umím ho i schovat. Ale proč, viď. Nejsem vytuněná máma, ale jsem šťastná máma. A trochu líná máma,“ svěřila se herečka a dodala. „TVl, ne, nejsem těhotná,“ dodala Veronika, která sama nedávno prozradila, že druhému dítěti by se nebránila.

Aktuálně se s manželem ale věnují přestavbě domu, což by podle ní příliš dobře skloubit nešlo. „Asi bychom rádi ještě jedno miminko, ale neumím si představit, že bych se stěhovala v pokročilém stádiu těhotenství, nebo v šestinedělí,“ řekla Super.cz Veronika, která fotkou z dovolené, na které předvedla svou figuru v plavkách, strhla lavinu.



„Seš ženská, seš krásná, seš milovaná. Není potřeba se nijak obhajovat. Těla jsou různá, a to tvoje je boží,“ napsala jí kolegyně Eva Burešová a Alice Bendová dodala. „Tsssss, takový pidibřicho, ukážu ti moje, to je kousek. Mám ho lehce přes plavečky,“ dodala herečka. ■