I když mu táhne na 80, nedá si Felix Slováček se ženami pokoj: Celý život žiju v hříchu, neručím za sebe!

Felix Slováček má stále hříšné myšlenky a nevylučuje ani hříšné činy. Super.cz

Koncert si bude zřejmě Felix moderovat sám. "Ještě o tom tedy přemýšlím, ale stejně bych tomu člověku musel nadiktovat, co říkat. Takže si říkám, jestli by nebylo jednodušší, kdybych se toho ujal sám. Ale když uvidím, že je toho na mě moc, protože budu dirigovat, hrát a zpívat, tak použiju někoho z kamarádů nebo kamarádek," míní. Všichni samozřejmě vystoupí bez nároku na honorář, což bude pro muzikanta největší dárek.

A je ještě něco, co by si Felix k osmdesátinám přál? "Nic mi nechybí, jsem zdravý, plný elánu. Jsem celoživotně zdravý a neduhy mého věku mám pod kontrolou. Když se budu cítit tak jako dnes i po tom koncertu, budu šťastný," ujistil nás.

Relativně v pořádku to bylo v době našeho rozhovoru i u Felixe doma, tedy konkrétně u jeho ženy Dády Patrasové (66). "To mám taky pod kontrolou. A jestli to teď máme dobré? To nezáleží na mně, ale na obou, hlavně na Dádě. Když ona je v pohodě, tak já taky," míní.

Vzhledem k tomu se nabízela otázka, zda aktuálně Felix nemá tendence utíkat za mladšími ženami. "To netvrdím. Líbí se mi svět, líbí se mi krása a vždycky se za krásou otočím. Já za sebe neručím. Nikdy. Celý život žiju, jak žiju, a líbí se mi to," konstatoval.

A vydrží se opravdu na hezké holky jen dívat, nebo hříšné myšlenky hodlá realizovat? "Zatím se jenom dívám, ale nemůžu prozrazovat všechny svoje úmysly. To nejde. Já celý život žiju v hříchu," uzavřel. ■