10 měsíců po porodu nosí velikost šestatřicet: Takhle se třetí manželka Vaška Noida Bárty chystá na velkou premiéru

Eliška Bártová vybírala šaty na divadelní premiéru, 10 měsíců po porodu se vejde do šestatřicítky Super.cz

Do společnosti Eliška moc nechodí, jednak se stará o děti, jednak ani její muž nemá moc času, aby ji vyvedl. Naposledy vyrazili společně na předávání cen Český slavík, kam jí šaty na míru ušila návrhářka Martina Pipková Loudová. Od stejné návrhářky si vybírala model na slavnostní divadelní premiéru, kam se s manželem chystají 23. března.

"Užívám si, že se do těch šatů vejdu, když normálně chodím v teplákách a legínách, prostě žena na mateřské. Ale doufám, že i Vašek si najde čas a půjdeme podpořit Evu Burešovou na představení The Bodyguard do Hudebního divadla v Karlíně," upřesnila Eliška, která je i autorkou textů několika písniček, které má Eva Burešová (29) v repertoáru.

S manželem fungují jako tým, i když teď už mu nemůže pomáhat přímo při natáčení videoklipů, protože běhá kolem dětí. "Zatím mě zapojuje co nejméně, předtím jsem pomáhala s kamerou a světly. Teď spíš koordinuji místa, kde se bude natáčet, dělám choreografii a pořád píšu texty, nejnověji právě pro Vaška," prozradila. ■