24 hodin na cestě stálo za to: Karolína Mališová vystavila tělo v bikinách v tropickém ráji

Karolína Mališová se opaluje na Seychelách Foto: se souhlasem K. Mališové

Ozdobila Česko Slovenský ples a začala balit. Modelka Karolína Mališová (26) tentokrát vyrazila na tropické Seychelské ostrovy. Cesta s přestupem v Dubaji a poté ještě s přesednutím do malého letadélka na hlavním ostrově Mahé sice trvala 24 hodin, ale stálo to prý za to.