Emily Ratajkowski ulovil komik s afrem. Vztah ‚proflákli‘ fotkou, kde jsou oba nazí! Že se nestydí, píší fanoušci

Emily Ratajkowski a Eric André jsou novým hvězdným párem. Profimedia.cz

Snímek, na němž leží zcela obnažený André, známý především z pořadu The Eric André Show, na pohovce se sklenkou vína v ruce, totiž pořídila sama modelka, která je vidět v odrazu zrcadla. Ta špulí své sexy pozadí, přičemž je evidentní, že na sobě nemá kalhotky. Rozházené oblečení všude po pokoji také značí mnohé.

Aby bylo vůbec možné snímek uveřejnit, Ericovi zakrývá intimní místa dodatečně přidané emoji, srdíčko probodnuté šípem.

Jak dlouho to hrdličkám vydrží, je ve hvězdách. Emily to loni nevyšlo s lamačem srdcí slavných dívek a žen Petem Davidsonem, když na postu jeho přítelkyně vystřídala Kim Kardashian. Po měsíci bylo po lásce.

Lidé ale zatím příliš pochopení pro jejich netradiční pojetí uveřejnění vztahu nemají. „Že se nestydí. Je nezdravé postrádat minimální smysl pro slušnost. Proč si to nenechali pro sebe?“ ptá se jeden z komentujících. „Ach jo, tohle moje oči nepotřebovaly vidět,“ píše další a přidávají se ostatní: „Nebude to hezké, až to jednou uvidí její syn,“ nebo „Vzhledem k tomu, že se s tímhle chlapem pravděpodobně rozejde do šesti měsíců a do konce roku bude mít ještě asi tak tři další, je to neuvěřitelně trapné.“ ■