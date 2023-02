Fanoušci mají jasno. Za krizí Megan Fox a Machine Gun Kellyho prý stojí jeho kytaristka. Je to vážně kočka!

Sophie Lloyd Profimedia.cz

Fanoušci na internetu se pustili do rozebírání současné krize mezi herečkou Megan Fox (36) a jejím snoubencem Colsonem Bakerem, známějším pod pseudonymem Machine Gun Kelly (32). Někteří se přitom nebrání i verdiktům v podobě osočení konkrétní osoby, která by v tom měla mít prsty.

Podle mnohých se současnou situací, kdy herečka o víkendu odstranila všechny snoubencovy fotky ze svého instagramového profilu a zároveň tajemně hovořila o nečestnosti, má co do činění rapperova kytaristka Sophie Lloyd (26). Ta je pochopitelně s hudebníkem v častém a úzkém kontaktu, a tak někteří zřejmě měli ‚jasného viníka‘. Spekulace zašly dokonce tak daleko, že se k nim vyjádřili i její zástupci.

V oficiálním prohlášení pro Page Six stálo: „Sophie Lloyd je profesionální, uznávaná hudebnice, která byla zbytečně zatažena do médií na základě bezdůvodných obvinění ze strany sociálních sítí. Jakékoli náznaky, že se někdy chovala neprofesionálně nebo vystoupila nad rámec vztahu (s Kellym, pozn. red.), jsou nepravdivé. Je to pro ni jako pro umělkyni neuctivé.“

Lidé si zřejmě všimli, že Sophie vystupovala s Machine Gun Kellym i na párty před Super Bowlem v Arizoně, které se účastnila i Megan Fox. O pár hodin později smazala veškerý obsah se snoubencem z Instagramu a na videu pálila zřejmě jeho věci. Sophie je přes pět let ve vztahu s Christopherem Painterem. ■