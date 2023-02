Podprsenku nechala doma! Nová Česká Miss vyrazila na ples nemocná, a ještě k tomu naostro

Vanesa Švédová na Česko-Slovenském plese Super.cz

"Vyšlo to tak, černá barva na druhý ples nebyla záměrem. Je to moje nejoblíbenější barva, ale určitě to nebude pravidlem," řekl Super.cz návrhář Lukáš Macháček. "V černé se cítím moc dobře. Lukáš vybral krásný model, byl by krásný ve všech barvách," dodala Švédová.

Přípravy na ples byly krátké. Vanesa onemocněla. "Chytla jsem chřipku, byla jsem nemocná, příprava byla hodně rychlá. Začali jsme včera," vysvětluje. Zatím ve společnosti stále neukázala svého partnera.

Že by missí nemoc už zaúřadovala? "Přítele stále mám, určitě mě někam doprovodí, jakmile to bude možné. Strach nemá, věří mi a věří také Lukášovi," dodala Švédová. ■