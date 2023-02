Finalistka MasterChefa podruhé bojuje s nádorem na mozku: Vrátil se v nejagresivnější formě, léčba je složitá

Finalistka MasterChefa Denisa Cziglová bojuje s těžkým onemocněním. TV Nova

Už v roce 2014 jí lékaři diagnostikovali nádor na mozku. Tehdy svůj boj dokázala vyhrát.

„Po několika operacích a obrovském odhodlání se uzdravit, spojeným se změnou životního stylu a stravování, se podařilo nádor uspat. Všichni jsme věřili, že navždy,“ vypráví Denisa svůj příběh.

Jenže nádor se po devíti letech vrátil, a to ve své nejagresivnější formě.

„Výsledky z histologie naneštěstí potvrdily to, čeho jsme se všichni nejvíc obávali. Evžen v hlavě se přeměnil ze stage 3 na stage 4 Glioblastom. Jedná se o jeden z nejagresivnějších nádorů a léčba je velmi složitá a musí probíhat co nejdříve. Bohužel jsme se museli s touto realitou smířit, v tuto chvíli vám prostě nic jiného nezbude,“ uvedl Denisy manžel na sociálních sítích s tím, že jdou s nádorem do boje.

Většinu léčby pojišťovna neproplácí, proto se Roman rozhodl, že pro svou manželku a matku jejich dcery zorganizuje sbírku na portálu Donio, která je určená k výdajům na léčbu a nákladům s ní spojených, které jsou finančně velmi náročné. ■