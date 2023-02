V Survivoru končí celebrita, která patřila k favoritům: Výhrůžky i manipulace s třešničkou na dortu

Hlasování v kmenové radě bylo emočně hodně vypjaté. TV Nova

Reality show Survivor opustil další hráč z kmene Hrdinů, diváci se ovšem navíc dočkali velmi zajímavé kmenové rady, a to i s pomyslnou třešničkou na dortu.

Ostrá hádka mezi herečkou Karolínou Krézlovou (35) a pokerovou hráčkou Bárou Mlejnkovou byla na kmenové radě tématem číslo jedna.

Několik členů z týmu červených čekalo, že se právě Bára omluví Karolíně za svá ostrá slova. Jenže ona omluva, kterou lidé očekávali, nepřišla.

„Já se omluvila kmeni, jestli do toho byl zasažen a dotklo se jich to, a vysvětlila to. Jsem stále dotčená, nemuselo se to stát, byla jsem k tomu vyprovokována, sice jemnějšími slovy, než která jsem použila já, ale ne, ta omluva nebyla namístě, ale ta slova, která jsem použila, u nás lítají celou dobu, jsou tady aliance, pak se tady řeší, kdo chce zůstat, kdo nechce, kdo chce vyhrát. Jsem realista, který řekne, co si myslí, chci vyhrát s reálnou tváří,“ vysvětlila Bára.

Tím, kdo nakonec poslal Báru do duelu, nebyl kmen, ale bývalý fotbalista Petr Švancara, který získal individuální imunitu.

„Tohle bylo v mém světě za hranou, to, že ta omluva nepřišla, nejde takhle žít mezi lidmi, kteří jsou ve svém životě osobnosti, každý z nás něčeho dosáhl. Chápu, že dvacet dní nejíš, nespíš, je ti smutno, všemu rozumím. Omluvou by to bylo možná celé vyřešené, za mě je tohle za hranou,“ vysvětlil se slovy, že Báru respektuje jako hráče a doufá, že tohle rozhodnutí kmeni prospěje.

Na konci se diváci přesto dočkali překvapení. Bára šla totiž do duelu se svou dobrou kamarádkou Kundosaki, se kterou táhne za jeden provaz už od samotného počátku.

„Nejsem si jistá, jestli chci s těmito lidmi ještě tvořit kmen. Kdybych se vrátila, tak nezabrzdím, ale přidám a budu psaná každou radu. Přijde mi to jako mega hardcore, nikdo nic nedělá. S Vaškem odešla hra a ti, co se celou dobu válí a nic nedělají, tak si něco zašeptají a myslí si, že něco zvládnou, tak oukej,“ dodala Bára těsně před duelem, který jí byl nakonec osudným.

„Těším se domů a poučím se ze svých chyb v životě a napravím to tam, kde je to potřeba,“ uzavřela pokerová hráčka. ■