Jubilant Jaromír Hanzlík a jeho ženy. Miloval Janu Brejchovou, randil i s misskou

Jaromír Hanzlík Foto: Milan Malíček, Právo

Na přelomu 60. a 70. let se stal jedním z nejpopulárnějších herců mladé generace. Jaromír Hanzlík (75) měl opravdu talent od pánaboha, a ačkoli ho v roce 1966 přijali na DAMU, na školu nenastoupil. Bez jakékoli herecké průpravy se stal rovnou členem prestižního Divadla na Vinohradech, kde vytvořil celou řadu významných rolí.

Filmová, nikoli skutečná manželka

Zajímavé příležitosti mu nabídl hned od začátku i film. Zazářil v Kočáru do Vídně i v Romanci pro křídlovku (oba 1966), později se objevil v populárních filmech Slasti Otce vlasti (1969), Noc na Karlštejně (1973), Jak utopit doktora Mráčka (1974) či Léto s kovbojem (1976). Televizní diváci ho mají spojeného s postavou botanika Zdeňka z populárního sitkomu Taková normální rodinka (1971), pamatují si ho i jako starostlivého bratra malé Alenky z trilogie Podnájemníci (1976) či hlavního hrdinu seriálu Sanitka (1984) MUDr. Janderu. Hanzlíkovou častou filmovou partnerkou byla Daniela Kolářová (76).

Sedlo jim to jak před kamerou, tak na divadelních prknech. Ačkoli spolu strávili spoustu času, láska filmová u nich nikdy nepřerostla v tu skutečnou.

Populární herec byl dlouho obsazován do postav mladíků, ale filmy Jiřího Menzela (✝82) Postřižiny (1980) a Slavnosti sněženek (1983) mu pomohly přehrát se do rolí středního věku. V 90. letech jsme jej viděli v pohádkách Nesmrtelná teta (1993) a O perlové panně (1997). Z dalších zmiňme mj. televizní film Svědek (2002), Pokoj v duši (2009) či Muži v říji (2009).

Když se trumfují furianti…

Také v divadle šel Hanzlík z role do role, ale na počátku 90. let se stalo něco nečekaného – odešel ze stálého angažmá v Divadle na Vinohradech. Tehdy byl k smrti unavený a připadal si jako veverka v kole.

Potřeboval zkrátka nabrat síly, a proto požádal tehdejší ředitelku Jiřinu Jiráskovou (✝81) o roční pauzu, během které by nic nového nezkoušel. Když odmítla, pohrozil výpovědí. Ona byla také fanfarón, řekla mu, ať ji klidně podá a Hanzlík tedy 30. 6. 1993 opravdu skončil.

Přísný otčím

Pestrý byl i hercův milostný život. Sám Hanzlík přiznal, že v mládí mu sláva stoupla do hlavy a choval se jako frajírek. Protože byl vždycky pohledný, ženy mu samy padaly k nohám. Oženil se velice mladý se zdravotní sestřičkou Jaroslavou, se kterou má jediného syna Davida (53). Manželství se ale po čase rozpadlo.

Hodně se psalo o jeho vztahu s kolegyní Janou Brejchovou (83). Strávil s ní dvanáct šťastných let, ovšem do jeho domácnosti přišla tehdy i hereččina dcera Tereza Brodská (54). A ta se nechala slyšet, že náhlá změna rodinných poměrů a Hanzlíkova snaha o její „převýchovu“ rozhodně nebyly procházkou růžovým sadem. Po rozchodu s Brejchovou žil několik let ve Švýcarsku po boku někdejší miss roku 1966 (tehdy Dívky roku) Dany Silvínové Mauerhoferové. Naposledy se objevoval po boku majitelky obchodu s bylinkami a čaji Lenky Kozlové.

Kdo kvůli němu nespal

V polistopadové době Hanzlík výrazně omezil hereckou práci nejen na divadle, ale také mnohem méně točil. Jeho zatím posledním filmovým počinem byla romantická komedie Léto s gentlemanem (2019), ke které si sám napsal i scénář – diváci ji ale příliš kladně nehodnotí. Příští rok by se měl objevit v poetické komedii Harlekýnovy milióny, kterou chce s ním a Jiřím Schmitzerem (73) natočit Ondřej Havelka (68).

Hercovy nadcházející půlkulatiny připomněl nyní dokument Léta s Jaromírem Hanzlíkem, který pro ČT natočil režisér Viktor Polesný (74). Zazněl v něm i hlas Vladimíra Menšíka (✝58), který s humorem sobě vlastním poznamenal, že Jaromíra Hanzlíka zná už od jeho početí: „…jeho rodiče s námi bydleli v hereckém domě, který měl tenké stěny, takže kvůli tobě jsme se tři dny nevyspali, ty pacholku!“ ■