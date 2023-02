Jak to má Putin anebo Kim, když přijdou domů? Lukáš Pavlásek napsal komedii o diktátorovi. Jsou to pološílenci, míní

Lukáš Pavlásek je autorem nové divadelní hry, v inscenaci bude hrát i hlavní roli Super.cz

"Vždycky jsem k tomu směřoval, není to první hra, kterou jsem napsal, ale první, která se bude realizovat. Člověk se musí dostat do nějakého bodu, kdy se mu to směřování splní," míní Pavlásek. "Každý komik má svého diktátora, filmy natočili Charlie Chaplin i Sasha Baron Cohen, i Werich s Voskovcem si z nich dělali srandu," vysvětlil, že téma představení pro něj bylo to pravé ořechové.

"Být komikem je o tom, že si děláte srandu z nějaké vážnosti. I když hrajete hloupého, děláte si srandu z lidské nabubřelosti. Diktátor je ideální postava na to, aby se z něj dala udělat legrace," myslí si Lukáš, který čerpal inspiraci z několika žijících diktátorů. "Je to prostě diktátor jedné velké země a divák si může vybrat," krčil rameny.

"Žádného diktátora samozřejmě osobně neznám, takže jde o představu toho, co se tak může odehrávat v jeho soukromém životě. Hitler byl třeba vegetarián a měl rád svého psa. Zajímalo by mě, jak to mají třeba Kim anebo Putin, když přijdou domů. Jestli koukají na seriály nebo si čtou bulvár a sledují život hvězd a influencerů," naznačil, jakým směrem se bude komedie ubírat.

Původně ve hře sám hrát nechtěl, ale nakonec se objeví hned v titulní roli. "Nakonec jsem rád, protože cítím, že mě to vnitřně herecky posune. Je ale fakt, že jsem to napsal docela těžké, jak jsem myslel, že to nebudu hrát já, napsal jsem pro tu postavu spoustu textu, proměn, změn psychického stavu, protože každý diktátor je pološílenec. Takže jsem si vlastně, nic zlého netuše, na sebe upletl pořádně velký bič," svěřil. ■