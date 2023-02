Trable vnadné Milušky Bittnerové s módou: Dekolty jí zakazují, džíny nesnáší. Pochlubila se ale diamanty od manžela

Miluše Bittnerová hovořila o svých trablích s módou Super.cz

Nejspokojenější je v dlouhých rozevlátých šatech. Ty ale prý na kameru mít nemůže. A to není všechno. Herečka Miluše Bittnerová (45) má zakázány i výstřihy. A se svými 160 centimetry a vnadnou postavou má leckdy problém správné oblečení najít.

"Naštěstí se můžu spolehnout na lidi, kteří mi s oblékáním pomáhají," svěřila Super.cz na setkání u módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové. "Líbí se mi ženská móda. Třeba džíny vůbec nenosím, přijdou mi nepohodlné. Nikomu nic nevnucuju a jsem ráda, že nemusíme být otroky trendů," míní.

"Dekolt mi kameru zakazují, to musím nosit šaty až ke krku. Opravdu jsou prsa na kameru většinou problém, pokud tedy nehraju nějakou lehkou děvu, což teď nehraju. Tak mě prostě nějak obléknou, já občas špačkuju a to je tak všechno, co můžu dělat," krčila rameny.

Miluška aktuálně kromě víkendové Snídaně s Novou a svého pořadu pro film ani televizi nic nenatáčí, nezkouší ani nic nového na divadle, kde pravidelně hraje, má ovšem sezónu plesů, které moderuje.

"Kvůli plesovým šatům mě návrháři taky zrovna nemilují, protože je vzhledem k mé výšce musejí zkracovat a také někde povolovat," smála se herečka, která se na malé odpolední párty pochlubila také diamantovým prstenem, který dostala od manžela místo zásnubního, na který se kdysi jaksi zapomnělo. ■