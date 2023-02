Věřili byste tomu? Synovi zesnulého skladatele Karla Svobody a Venduly Pizingerové bude letos už 18 let

Vendula Pizingerová popsala, v čem jsou její synové každý jiný. Super.cz

„Jsou úplně jiní, každopádně jsou z jiného vrhu, když to můžu takhle odlehčeně nazvat. Kuba je hloubavý, introvertní, i když vypadá extrovertně. Jozífek je mazlivý, on se furt chodí mazlit, maminko, miluji tě, ale Kuba takový nebyl. Byl takový živý kluk, kudrnatý, blonďatý. Dneska je to urostlý brunet, protože hodně cvičí,“ smála se Vendula během rozhovoru pro Super.cz.

Navíc, jak nám prezidentka nadačního fondu Kapka Naděje prozradila, mateřství a starost o batole si více užívá teď. Když byl starší Kuba malým klukem, bylo to opravdu těžké, protože nás v roce 2007 navždy opustil slavný hudební skladatel Karel Svoboda (✝68).

„Dětství, které teď s Jozífkem prožívám, je úplně jiný, než jsem ho měla s Kubou. Tenkrát přišel o tatínka. Ta doba byla taková napnutá a já si to mateřství úplně neužila. Teď si to mateřství užívám daleko líp,“ zavzpomínala Vendula Pizingerová, se kterou jsme na toto téma navázali, protože jsme se sešli na křtu knihy o kojení, kterou napsala její kamarádka. ■