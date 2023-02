Mateřství jí dává zabrat, ale nemůže být šťastnější. Táňa Pauhofová promluvila o dcerce i o návratu k práci

Táňa Pauhofová je už čtyři měsíce pyšnou maminkou. Foto: EGGCZSK

Jsou to už čtyři měsíce, co se oblíbená slovenská herečka Táňa Pauhofová (39) stala maminkou. Na svět přivedla dcerku, které s partnerem Jonatánem Pastirčákem vybrali jméno Míla. Jak nám sympatická zrzka potvrdila, aktuálně nemůže být šťastnější. „Je to nejkrásnější a zároveň nejnáročnější období. Ladíme se, učíme se a hoříme láskou, prozradila nám.