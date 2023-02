Mrkněte, jak dnes vypadá imitátor božského Káji Kamil Emanuel Gott. Má tolik nabídek, že si musí vybírat!

Nejslavnějšímu imitátorovi Karla Gotta se stále pracovně daří Super.cz

„Já už to tak nějak koriguji, protože kdybych bral všechno, tak to bych se ulítal,“ svěřil se Super.cz.

A jak se jeho vystupování změnilo od doby, co Karel Gott odešel do hudebního nebe? Je po něm daleko větší poptávka než dřív? „Já myslím, že ne. Já bych to tomu nepřisuzoval. Ti lidé ty písničky chtějí slyšet, v tom je výhoda, ale jinak bych to takhle nebral,“ odpověděl Kamil Emanuel Gott, se kterým jsme si povídali na oslavě narozenin jeho mladšího bratra Pavla Kyklopa Vohnouta z kapely Maxíci. ■