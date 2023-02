Herečka Jenovéfa Boková je těhotná: Rostoucí bříško se jí podařilo tajit několik měsíců

Jenovéfa Boková Michaela Feuereislová

„Já bych vám chtěla jednu takovou věc, kterou jsem vám za posledních několik měsíců chtěla říct několikrát, jen jsem nevěděla, jakou formu zvolit a pak jsem si říkala, proč to říkat. Furt se to ve mně mlelo,“ svěřila se Jenovéfa Boková na sociální síti. Na podzim herečka zveřejnila fotku s novým přítelem Adamem a všechny tak trochu překvapila.

Herečka rozhodně nepatří ke známým tvářím, které by se otevřeně dělily o svoje soukromí. A tak nikdo vlastně netušil, kdy došlo na její rozchod se sympatickým soutěžícím z Robinsonova ostrova, se kterým pár let randila. Novinkou, se kterou se pochlubila tentokrát, rozhodně své fanoušky mile potěšila.

„Na poslední chvíli přišla jedna práce, která šla ven dřív, než jsem myslela a je to, co se vám chtěla říct, tam vidět, tak je na čase, abych to oznámila těm, kteří to ještě neví, takže vám pustím video, které jsem si pro vás přichystala na Silvestra a pak ho nezveřejnila. Tak ho zveřejním po dvou měsících,“ řekla v krátkém videu Jenovéfa a pochlubila se videem v černém overalu, ve kterém předvedla své bříško.



„Tak to je, z jídla to není, je to dítě, a to dítě tady bude asi každou chvilku,“ dodala závěrem s úsměvem. ■