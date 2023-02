Neuvěřitelné. Kurt Russell a Goldie Hawn jsou po čtyřiceti společných letech stále jako zamilované hrdličky

Goldie Hawn a Kurt Russell Profimedia.cz

Tak tomuhle se říká reklama na lásku. Goldie Hawn (77) si s Kurtem Russellem (71) zahrála v roce 1983 a od té doby jsou nerozlučnou dvojkou, což dokázali i během zamilované procházky ulicemi New Yorku.

Kurt Russell byl až třetím vážným partnerem Goldie Hawn. Herečka měla už dvě děti ze vztahu s hudebníkem Billem Hudsonem, když natáčela film Odpolední směna. Tam přeskočila jiskra a Kurt Russell se stal její láskou číslo tři, kterou už nikdo další nepřekonal. Společně mají syna Wyatta. Zajímavostí je, že se nikdy nevzali. Nejednou se svěřili s tím, že papír na svou lásku nepotřebují a že právě svatba by mohla být mezníkem, který by mohl jejich vztah pokazit.

I dnes, po dlouhých čtyřiceti letech, jsou partneři moc rádi spolu, jezdí na dovolené a pokaždé vypadají jako čerstvě zamilovaní. Stejně jako na Valentýna v ulicích New Yorku, kde je paparazzi fotografové přistihli během společné procházky. Kurt a Goldie se buď drželi za ruce, nebo byla herečka do svého miláčka láskyplně zaklesnutá. Když se pak na chvíli posadili a Goldie si vzala do ruky mobil, vyprávěla něco tak vtipného, že se Kurt málem skácel smíchy.

Podívejte se do naší galerie i vy na to, jak vypadá skutečná láska. ■