Bára Basiková slaví 60: Zkrachovalá manželství, tři děti, skandální román i erotické fotografie a spousta krásné hudby

Bára Basiková slaví šedesátiny Michaela Feuereislová

Když by bilancovala, ohlédnout se může za řadou úspěšných projektů, ať už klasicky hudebních, jako bylo účinkování v kapelách Stromboli a Precedens, anebo muzikálových. Nezapomenutelná je její Máří Magdaléna v Jesus Christ Superstar i titulní role v Johance z Arku, kterou zpívala až do své padesátky.

Má za sebou i pár skandálů, od focení erotických snímků pro pánský časopis až po lesbické snímky s kolegyní. Senzaci vzbudil kdysi i její román Rozhovory s útěkem, který napsala v devatenácti letech a mohl vyjít až po sametové revoluci. Nedávno vyšel v reedici. Vydala i sbírku povídek Když skočíš, já taky, v němž popisovala nejen zážitky během pandemie.

Také její soukromý život byl bouřlivý. Ztroskotala jí všechna tři manželství, z nichž na dvě, první s Petrem Jíchou a třetí s Petrem Polákem, vzpomíná v dobrém. Druhý manžel, architekt Jaromír Pizinger, jí zanechal spoustu jizev na duši, psychicky ji týral. Aktuálně sice Bára žádný milostný vztah nemá, ale cítí se spokojeně, obklopena rodinou a přáteli.

S nimi stráví místo nějaké velké oficiální akce se spoustou hostů i narozeninový den. "Koncert nedělám. Radši budu pařit do rána s mýma holkama a kámošema. Ale nevím kde, holky mi chystají překvápko," prozradila Super.cz Bára Basiková. A co by si zpěvačka ještě přála? Hlavně dovést do dospělosti svého syna, podívat se do New Yorku a k přáním v žertu doplnila, že by se ráda sama naučila ubalit jointa, tedy marihuanovou cigaretu. ■