Shakira zpívá o tom, že zabije svého ex i jeho přítelkyni. Lidé se bojí, že přišla o rozum

Shakira se znovu opřela do svého expartnera a jeho přítelkyně. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Shakira (46) je jednou ze slavných žen, které své emoce rozhodně nenechávají pod pokličkou. Od té doby, co se rozešla se svým expartnerem, který má novou lásku, na něj neustále útočí. Její poslední kousek je už ale podle lidí hodně za hranou a mohl by být považován i za k podněcování k násilí.

Shakira se s otcem svých dvou synů Gerardem Piquém rozešla loni v červnu, dosud se ale nevyrovnala nejen s jeho ztrátou, ale ani s tím, že její bývalý už má novou partnerku a je s ní šťastný. V singlu Out of Your League se obula nejen do něj, ale i do jeho přítelkyně, později si na balkon naproti domu své tchyně vystavila čarodějnici.

Její poslední kousek je ovšem zase o něco šílenější. Shakira si na Valentýna na sociální síť přidala klípek, na kterém doma zametá a přitom si zpívá píseň zpěvačky SZA. Ta je o ženě, která lituje rozchodu se svým partnerem a nemůže se s ním vyrovnat. A v refrénu, který Shakira do klipu použila, se zpívá o tom, že by žena mohla svého ex zabít a další na řadě bude jeho partnerka. A že raději skončí ve vězení, než by byla sama.

Shakira a její nový klípek

Zpěvačka se na konci videa sice usměje, to ale nic nemění na jeho obsahu a na tom, jak ho chápou její fanoušci. Ti místo podpůrných komentářů píšou, se by se měla skutečně zamyslet nad tím, co provádí. „Shakiro, jsem tvá fanynka a vždycky jsem obdivovala tvou inteligenci a vyrovnanost, ale tohle už je moc. Text je příliš explicitní a neměla bys jej vypouštět z úst v době, kdy se stává, že bývalí partneři opravdu raději skutečně zabijí své bývalé partnery, než aby byli sami. Vím, že je to vtip a ty je nezabiješ, ale můžeš si tím poškodit svou image a všechno, co jsi vybudovala,“ zní například jedna z výčitek.

Tato žena už ztratila rozum. Měl jsem ji rád, ale život jde dál a musí se otočit list. Nestojí jí za to, aby tomu muži dávala tolik pozornosti,“ zní jiný komentář. A další dokonce vyjadřuje strach o Gerardovu přítelkyni Claru Chiu Marti. „Tohle je velmi špatné. Vytvořila jste kult nenávisti vůči Claře a vštěpujete lidem poselství násilí. I když je špatné, co vám udělal, neospravedlňuje to nedostatek sebeúcty a důstojnosti, který projevujete na sociálních sítích.“

Je otázka, jestli si Shakira tyto rady vezme k srdci, nebo se můžeme těšit na další pokračování seriálu nenávistných výstřelků směrem k expartnerovi. ■