Maminka Šafránka z Básníků byla v mládí pěkná kočka. Česká Gina Lollobrigida, chválil ji Menzel

Míla Myslíková Foto: ČTK / Skálová Myrna

Herečka Míla Myslíková (14. 2. 1933 - 11. 2. 2005) si nikdy nemohla stěžovat na nezájem mužů. Zamlada to byla pohledná dáma s ženskými křivkami a sex appealem na rozdávání, po které pánové šíleli. Hold jí složil i režisér Jiří Menzel (✝82) v pořadu ČT Příběhy slavných: „Tady běhaly filmy s Ginou Lollobrigidou, hezkými italskými a francouzskými holkami, a když se objevila Míla, když jsem ji poprvé viděl v nějaké komedii, řekl jsem si: Á, toť česká Gina Lollobrigida. Ona byla velice hezky vyvinutá. Byla v té době sexy. Sexy herečka."

V dětství se malá Bohumila, které se odjakživa říkalo Míla, chtěla stát spisovatelkou. To se jí také splnilo. Především se ale stala oblíbenou herečkou. Došlo k tomu vlastně náhodou – doma objevila sbírku divadelních kostýmů po své babičce, do kterých se ráda oblékala, a představovala si, že je princeznou. Nakonec ji napadlo, že předstírání by ji mohlo i živit a k velké nelibosti svých rodičů se rozhodla pro hereckou dráhu.

Byla nepřehlédnutelná

Po absolutoriu na brněnské JAMU vystřídala Myslíková několik scén, nakonec se ale plně věnovala filmovému herectví. Režiséři ji obsazovali především do rolí plnokrevných a energických dam a později laskavých a starostlivých maminek. Většinou šlo o vedlejší role, což jí ale nevadilo. Všem dokázala vdechnout svou výjimečnou energii a vyzdvihnout je tak, aby si je obyčejný divák zapamatoval.

K jejím nejslavnějším postavám patří Kateřina Důrová v Rozmarném létě (1967), vedoucí velkoskladu z komedie Holky z porcelánu (1974) nebo vodnice Wassermanová z filmu Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1975). Ovšem její kultovní rolí se stala ustaraná maminka Šafránková z filmové série o Básnících.

Dědkovi prát nechtěla

Dobrosrdečné herečce mateřské role ohromně seděly, a přitom zůstala bezdětná, stejně jako její kolegyně Zdena Hadrbolcová (85). Myslíková se vdala jen jednou, ve 23 letech si vzala kolegu z brněnského divadla Štěpána Zemánka (✝61). Manželství se rozpadlo po necelém roce – když jí dal muž facku, za kterou se nesmírně styděla, odešla od něj. Tehdy se také nechala slyšet, že žádnému dědkovi už ponožky prát nebude (Zemánek byl o čtvrt století starší než ona). Svůj slib dodržela a už se nikdy nevdala.

Milované Finsko

Nevyšly jí ani dva další vážné vztahy. Hodně ji ale ovlivnilo seznámení s finským novinářem Heikkim, kterého poznala na karlovarském filmovém festivalu. Šlo spíš o přátelství nebo o vztah na dálku, každopádně začala jezdit do Finska a tuto severskou zemi si zamilovala. O svých cestách napsala také knihy V zemi Kalevově a Finský maratón.

O všechno ji obrala sekta

Laskavá herečka se srdcem na dlani byla bohužel velmi důvěřivá. O peníze ji ke konci života obírali nejrůznější nepoctivci – například jistý podnikatel si od ní půjčil 100 tisíc korun s tím, že vydá její knihu. Zpátky z nich ale neviděla ani haléř.

A nakonec uvěřila slibům jisté náboženské sekty a darovala jí téměř všechny peníze, které měla našetřené. Ke konci života ji trápila Parkinsonova choroba a diabetes. Když ji pak navždy opustila její jediná společnice, jezevčice Betynka, ztratila Míla Myslíková definitivně chuť žít. Zemřela po druhém záchvatu mrtvice pouhé tři dny před svými 72. narozeninami. ■