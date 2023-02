Vendula Pizingerová už je se svým o 16 let mladším manželem 12. rokem: Je to kus, má krásný zadek, ale i svoje chyby

Vendula Pizingerová promluvila o manželství, oslavě narozenin i o hubnutí. Super.cz

Únor, co se událostí týče, specifikuje Valentýn, ale také období abstinence, a pro Vendulu Pizingerovou (50) navíc ještě oslava narozenin. "A právě kvůli tomu jsem suchý únor začala držet už v půlce ledna," smála se ředitelka nadace Kapka naděje.

"Ale já už ty svoje narozeniny tak neprožívám. Loni jsme byli na Islandu, což bylo moc fajn, letos je budeme trávit na zabíjačce. To tedy nevím, jestli je zrovna vzhledem k suchému únoru a tomu, že mám dietu, ideální volba," konstatovala.

"Nejím pečivo, přitom miluju chleba, a snažím se neujíždět na pití slazených minerálek. Takže nejím, cvičím a tančím," prozradila Vendula, která začala chodit na lekce tance. Zajímalo nás, zda tohle všechno utrpení podstupuje kvůli svému mladému hezkému manželovi, jehož pěkně tvarovaný zadek ráda umísťuje na sociální sítě.

"Přemýšlela jsem nad tím, protože tuhle otázku dostávám docela často. Ale nebudu zastírat, jsem ješitná a dělám to hlavně kvůli sobě, zvlášť, když přijde nějaký věk, chtějí ženské hezky vypadat. To, že mám doma krásného manžela, je fajn, některé ženy se pak do mě pouštějí ze závisti, ale musím říct, že i můj krásný manžel někdy nechává ponožky na stole, a v tu chvíli je jedno, jaký má zadek. Ale na druhou stranu je můj manžel fakt kus," svěřila.

S Josefem Vendula stále prožívá romantické chvíle. "Máme za sebou víkend ve srubu. Byli jsme sami dva, babička hlídala mladšího syna Pepíčka, starší Kuba už se hlídá sám, bude mu osmnáct. Načínáme spolu dvanáctý rok vztahu a je to fajn, že se spolu pořád dokážeme smát a užít si to," uzavřela. ■