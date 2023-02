Tahle láska trochu bolí! JLo a Ben Affleck si nechali udělat zamilovaná tetování. Jen pár dní po hádce na Grammy

Jennifer Lopez a Ben Affleck Profimedia.cz

Jennifer Lopez (53) a Ben Affleck (50) až donedávna vypadali jako pár, který na sebe jen zamilovaně hledí a nikdy se nepohádá. To se změnilo po poslední společenské akci, předávání cen Grammy. Má snad nové párové tetování dokázat světu, že je u manželů vše v pořádku?

Předávání cen Grammy znamenalo pro Jennifer Lopez velkou ostudu. Nejdříve se virálním stalo video, na kterém ona tančí při písničce a její muž má přitom velmi útrpný výraz, později se na veřejnost dostal další záběr, kdy herec své ženě něco pošeptal a ona se na něj s naštvaným výrazem ve tváři utrhla.

Je jasné, že taková vizitka se nejspíš zpěvačce, která se dosud prezentovala jako zamilovaná hrdlička, nemůže příliš líbit. Nehledě na to, že Ben a Jen natočili společnou reklamu na řetězec prodávající koblihy, která se objevila i na slavném Super Bowlu, a tak by to nemělo vypadat tak, že jsou mezi nimi jakékoliv spory.

Možná i proto se pár odhodlal k velkému kroku. Na Valentýna Jennifer na sociální síť umístila sérii fotek, která odhaluje její i partnerovo nové tetování. Na tom jejím je šíp protínající symbol nekonečna a jména Jennifer a Ben, hercovo značí dva zkřížené šípy a iniciály J a B. JLo pak ještě přidala několik fotek z jachty, kde se k sobě manželé láskyplně tulí. V popisku Jen přeje své lásce krásného Valentýna. A tak Jennifer a Ben udělali další krok k tomu, aby bylo jasné, že jejich láska bude opravdu věčná. ■