Šperky za milión korun, výstřih až k pupíku! Úřadující královna krásy ukázala své přednosti a neméně půvabnou sestru k tomu

Ta je také velmi vysoká a půvabná. Loni to zkoušela v soutěži krásy, ale neuspěla. Jak Krystyna prozradila, modelingu se už věnovat nechce. "Má teď jiné zájmy, věnuje se své škole. Studuje psychologii a dělá letušku. Byla v soutěži, ale nevyšlo to. Znovu už to zkoušet nebude. Zkusila to jednou a nyní se chce věnovat letectví, psychologii, má už jiné zájmy, má už jiné priority, je jí 26 let," řekla Super.cz Krystyna.

Půvabná vítězka Miss Czech Republic oblékla krásné šaty od sourozenců Ponerových. Přiznala, že přípravy na večer byly dlouhé. "Byla jsem pro šaty, šperky, kabelku, do toho make-up a vlasy. Přípravy probíhaly doslova celý den. Šperky jsou v hodnotě přes milión korun," dodala Pyszková. ■