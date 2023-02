Jana Plodková se vlnila u tyče. Sexy tělíčko v prádle ale patřilo někomu jinému

Jana Plodková tančila u tyče? Nikoliv! Sexy pohyby za ni dělala dublérka. FTV Prima

Jana Plodková (41) jako svůdná tanečnice u tyče? Zdání někdy klame. Provedla perfektní tanec u tyče, za který by se nemusela stydět žádná mistryně v pole dance.

Jana Plodková se prostřednictvím seriálu Černé vdovy dostala do nevěstince, kde si měla střihnout dokonalý tanec. A proto nastoupila dublérka, seriálová Renata propůjčila jen svoji hlavu, tělo a um už patřily někomu jinému.

Vdovy zavede jejich nezákonné podnikání do nevěstince, kam se snaží dostat pod rouškou lsti. Předstírají, že jdou na konkurz, a to pro Janu Plodkovou znamenalo nasadit paruku, odvážný kostým a vlnit se u tyče. „Tanec u tyče je strašně náročná disciplína,“ přiznala po natáčení herečka, u které to v seriálu vypadá, že všechno nádherně zvládla. Ovšem omyl. V tu chvíli herečku nahradila dublérka.

„Není to tak, že se člověk chytne tyče a otočí se. A protože režisér Radek Bajgar chtěl profesionální výkon, musel to udělat někdo jiný. Věděla jsem, že se to nezvládnu naučit za tak krátkou dobu a tak dokonale. Byla jsem za svou dvojnici ráda,“ prozrazuje Plodková, jak se natáčela daná scéna.

„Dublérka to za mne krásně rozjela, a ačkoli jsem se ji snažila napodobit, byla jsem nesmírně šťastná, že zabírají pouze můj obličej,“ oddechla si Plodková. Na první pohled přitom není znát, že za Plodkovou někdo zaskočil. „Jsem ráda, že to na obraze vypadá lehce, ale opravdu je to tak náročné, že dublérka byla jediná možnost,“ má jasno Plodková. ■