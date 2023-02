Před rokem viděla dcera Veroniky Žilkové tátu Martina Stropnického naposledy: Jak pokračují soudy o péči a rozvod?

Veronika Žilková má před sebou další soudy s Martinem Stropnickým. Super.cz

V těchto dnech je to přesně rok, co viděla Kordula Stropnická svého otce Martina Stropnického (66) naposledy. "To nás vzal na dovolenou do Dubaje a víte sami, jak to dopadlo," řekla Super.cz Veronika Žilková (61), které krátce poté napsal manžel rozchodový mail.