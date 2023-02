Emily Ratajkowski je na nových fotkách úplně nahá a lidé se diví, že jí nezablokovali účet

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Modelka se možná v poslední době soustředila víc na hledání lásky než na focení. Vztah s komikem Petem Davidsonem ale nevyšel a o tom, že Emily potřebovala v životě nový impuls, svědčí i to, že se nedávno ukázala ve zcela novém, kratším účesu. Teď už je ale znovu zamilovaná do komika Erica Andrého, a tak své fanoušky potěšila tak, jak to umí jen ona.

Na sociální síti sdílela fotky, na kterých pózuje buď úplně nahá, jen v silonkách anebo v šatech, ze kterých ovšem jako by se snažila osvobodit své ňadro. Takové fotky samozřejmě vyvolaly u jejích fanoušků velké nadšení, našly se ale i tací, kteří přemýšleli o tom, jestli už to není moc, a diví se, že sociální síť takové fotky nechala být. „Není tohle nahota? Instagram je tedy velmi selektivní,“ napsala například jedna ze sledujících.

Emily si s oblečením hlavu nelámala.

Jiní Emily spílají, že má podcast, ve kterém hovoří o tom, jak muži sexualizují ženy, a zároveň se sama maximálně odhaluje. Další ale modelce naopak děkují za to, že je tak odvážná. „Úžasné, neskutečné tělo,“ objevuje se hojně v komentářích. ■