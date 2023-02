Kráska z Ordinace a Dobré čtvrti žije 21 let s vtipným režisérem: Otevřený rozhovor o vztahu a o tom, proč se nikdy nevzali

Anna Kulovaná a Lukáš Burian spolu žijí 21 let. Jaký je jejich recept na vztah? Super.cz

"Možná pomáhá, že máme úplně jiné zájmy. Burák hodně přemýšlí a já zase ráda chodím do sauny a do bazénu, v zimě na hory, což on nesnáší. Radši leží v posteli," s nadsázkou vysvětlovala Anna. "Ale moc ráda s mým mužem pracuju, ve své práci je fakt skvělý, ať už jako umělecký šéf, nebo režisér. Stoprocentně je lepší v práci než doma," pokračovala ve stejném duchu. "Tak tenhle rozhovor se mi nějak přestává líbit," ozval se Lukáš.

Ten Annu obsazuje převážně do choulostivějších rolí. "Hodí se tam, ráda chodí nahá. Nestydí se, a podle toho jí dávám role," upřesnil Burian, i když je partnerka protestovala, že s věkem se začala stydět víc. "Tedy nejde přímo o stud, ale dávám víc bacha, protože jsem udělala nějakou špatnou zkušenost. Nejsem už tak otevřená, protože lidi to neberou," vysvětlovala herečka, která dřív ráda hovořila třeba i o erotických pomůckách. "A pak volala moje máma," dodal režisér.

Zajímalo nás, proč pár nikdy svůj svazek nestvrdil úředně a nevzali se. "Asi už je to pasé. To bychom se museli vzít asi někdy na začátku. Ani po tom netoužím," krčila rameny Anna. "Řekli jsme si, že se vezmeme, až budou děti velké. Ale vždycky se najdou důležitější věci. Teď jsme třeba peníze místo do svatby dali do výměny oken v baráku," upřesnil Lukáš. ■