Po šedesátce přestala hrát těhotnou a odložila minisukně: Stehna v rozparcích ale Jana Paulová (67) pořád ukazuje

Kvůli ní dokonce trávila vánoční svátky ve Walesu u rodiny Anežčina partnera. Ale nemůže si to vynachválit, i když nám v našem videu vyprávěla, jak bojuje s angličtinou, a zvláště s velšským přízvukem, se kterým tam všichni mluví. "Jsou to skvělí lidé a mám radost, že má moje vnučka i z druhé strany báječné zázemí. Navíc jsou daleko mladší, my už jsme staří, tak jsem ráda, že kdybychom už ji nemohli podržet, bude mít za sebou prima rodinu," míní.

Na téma věku Jana pokračovala, i když pár let před sedmdesátkou vypadá skvěle. "Hru Drahouškové, kterou jsme s Anežkou našly pro mě a pro Pavla Zedníčka, už jsme museli po 250 reprízách přestat hrát. Na konci se tam totiž objevím těhotná. To už bylo v mých šedesáti, kdy jsme s ní končili, takové blbé," svěřila.

Po šedesátce změnila i divadelní kostýmy. "V moc krátkých sukních už se necítím. Chci se oblékat nějak příslušně svému věku. Nechci být taková zezadu lyceum, zepředu muzeum," svěřila Super.cz Paulová, kterou ale například v představení Pro tebe cokoliv můžete stále vidět aspoň s rozparkem, který odhaluje její stehna. ■