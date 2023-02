V seriálovém hitu The Last of Us si převazovala hrudník. Nebinární hvězda nesnáší, když ji oslovují jako mladou dámu

Bella Ramsey Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Bella Ramsey (19) se díky seriálům Hra o trůny a The Last of Us stala celosvětovou hvězdou. A tak se rozhodla, že světu oznámí svůj postoj k vlastnímu pohlaví. Hrozně ji totiž štvalo, když ji média označovala jako ženu nebo dámu.

Bella nejdříve ani nechtěla roli v seriálové hitovce vzít. Věděla, že se jako hlavní hrdinka hodně proslaví a lidé budou prahnout po informacích z jejího soukromí. A tak se také stalo. Herečka tedy musela s pravdou ven a oznámila, že se sama označuje jako nebinární, což znamená, že nemá jasně vymezené pohlaví.

Zároveň ale prozradila i to, že jí nevadí v různých rolích nosit ženské šaty a korzety, protože se díky nim cítí mocná. V The Lust of Us jí ale oproti tomu vyhovovalo, že svoji ženskou stránku projevit nemusela a naopak si prý devadesát procent času převazovala svůj hrudník. Prý jí to pomohlo víc se soustředit na svou roli.

V seriálu bude mít Bella milostnou linku, a to se ženou. Podle svých slov je z takového vývoje děje nadšená a pro diváky, kteří by s tím měli problém, má jasný vzkaz. „Vím, že si lidé budou myslet, co budou chtít. Ale budou si muset zvyknout. Pokud se nechcete dívat na příběh, ve kterém se objevují dějové linky s gay tématikou nebo trans lidé, je to na vás. Vy o to přijdete,“ řekla magazínu GQ s tím, že dříve hodně řešila, co o ní a jejích rolích lidé píšou na sociálních sítích, teď už je jí to jedno. ■